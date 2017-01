Panna

Budete úspěšní ve všem, na co v tomto týdnu sáhnete. Ostatně rádi na to budete vzpomínat. V práci budete tím, kdo přispívá k přátelské atmosféře a doma se přičiníte o to, že zavládne klid a mimořádná pohoda. Postačí k tomu, když se budete ovládat.